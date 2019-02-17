КНДР таємно розвиває ядерну програму, - комісія ООН

Північна Корея використовує цивільні об'єкти для збирання балістичних ракет
Специальная комиссия ООН сообщила, что Северная Корея (КНДР) продолжает тайно развивать свою ядерную программу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Согласно докладу комиссии ООН, Пхеньян продолжает собирать, тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене.
Как сообщается, КНДР использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет.
Отмечается, что объекты, которые используются для работы с ядерным вооружением, расположенные вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым ранее осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические "Хвасон-15".
Напомним, ранее Северная Корея согласилась на проведение проверок ядерных объектов инспекторами Международного агентства по атомной энергии. КНДР пообещала гарантировать безопасность инспекторов и невмешательство в процесс проверок.
Добавим, что 27-28 февраля во вьетнамськом Ханое состоится второй саммит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Вьетнам 25 февраля перед запланированным саммитом с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.