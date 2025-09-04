ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

КНДР стерла все следы присутствия Ким Чен Ына в Китае: СМИ узнали зачем

Четверг 04 сентября 2025 10:22
UA EN RU
КНДР стерла все следы присутствия Ким Чен Ына в Китае: СМИ узнали зачем Фото: глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине команда
Ким Чен Ына стерла все следы пребывания северокорейского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, после переговоров Ким Чен Ына с Путиным сотрудники КНДР тщательно убрали все предметы, к которым прикасался Ким.

Такие меры, как пишет издание, являются частью строгого протокола безопасности, направленного на недопущение утечки информации о состоянии здоровья северокорейского руководителя.

На видео, опубликованном кремлевским репортером Александром Юнашевым, видно, как два сотрудника Кима убирают комнату в столице Китая после более чем двухчасовой встречи с Путиным.

Они протерли спинку и подлокотники кресла, журнальный столик рядом, а стакан, которым пользовался Ким, сразу убрали.

Несмотря на теплые прощания между Кимом и Путиным после официальной части переговоров, северокорейская делегация оставалась верной привычному протоколу - уничтожила все возможные "следы" пребывания своего лидера.

По данным японской газеты Nikkei со ссылкой на разведку Южной Кореи и Японии, Ким также вез в Пекин собственный туалет в своем знаменитом зеленом поезде, чтобы избежать возможности анализа его биологических образцов.

Reuters пишет, что подобные меры Северная Корея применяет уже много лет. Еще в 2019 году после саммита с Дональдом Трампом в Ханое охранники Кима часами блокировали и убирали его гостиничный номер, включая вынос матраса.

В 2018 году во время встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейская охрана дезинфицировала стул и стол перед тем, как Ким сел.

Аналогичные процедуры зафиксировали и перед его саммитом с Путиным в 2023 году, когда охранники даже просканировали кресло металлоискателем.

Визит Ким Чен Ына в Китай

Напомним, в Пекине провели военный парад, главным событием которого стало совместное появление лидера Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Впервые все трое предстали перед публикой вместе.

В Китае Северная Корея подтвердила готовность оказывать военную поддержку России, если возникнет такая необходимость.

Интересно, что Ким Чен Ын добрался до Пекина на специальном бронированном поезде, который традиционно используется северокорейскими лидерами в течение многих десятилетий.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Китай Ким Чен Ын
Новости
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике