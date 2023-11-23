В КНДР произошел "масштабный" выброс воды из ядерного реактора, - МАГАТЭ

В Северной Корее с середины октября наблюдается "масштабный" выброс воды из ядерного реактора в комплексе в Йонбене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил наблюдение своего агентства за легководным реактором (LWR) на ядерном комплексе в 100 километрах севернее Пхеньяна.

"Повышенный уровень активности наблюдался на LWR и близ него. С середины октября 2023 года наблюдался сильный отток воды из системы охлаждения", - заявил он.

Гросси подчеркнул продолжающуюся деятельность в комплексе Йонбен, повторив, что "очевидное" продолжение ядерной программы Северной Кореи является "явным" нарушением резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Издание отмечает, что таким образом он намекнул на возможный тестовый запуск объекта, который может быть предназначен для производства большего количества расщепляемого материала для ядерных бомб .

"Реактор мощностью 5 МВт(е) был остановлен на три-четыре недели в течение сентября и начале октября 2023 года, однако сейчас есть признаки работы. Существуют также признаки текущей работы завода по центрифужному обогащению и его пристройке ", - сказал Гросси.

Попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту.

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