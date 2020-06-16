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КНДР планує ввести війська в демілітаризовану зону

Новини » В світі     16.06.2020 - 04:42
КНДР планує ввести війська в демілітаризовану зону
Фото: КНДР (wikimedia.org)

КНДР має намір перетворити кордону в фортецю і посилення військової пильності щодо Півдня

Північна Корея вивчає можливість запровадити військові підрозділи в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю. Це буде зроблено для перетворення кордону в фортецю і посилення військової пильності щодо Півдня".

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Корейської народної армії, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Наша армія пильно стежить за ситуацією, у рамках якої відносини Півдня і Півночі стають все гіршими і гіршими, і повністю готова забезпечити військову підтримку будь-яким заходам, прийнятим партією і урядом", - сзаявили в Генштабі.

Військове керівництво розробить план дій для швидкого здійснення заявлених намірів. Воно має намір отримати схвалення Центральної військової комісії партії.

Нагадаємо, Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, пригрозила Південній Кореї застосувати армію через поширення листівок з півдня півострова на адресу її брата, які ображають гідність керівника КНДР.

Також повідомлялося, що Північна Корея (КНДР) обриває усі лінії зв'язку з Південною Кореєю, таким чином припиняючи спроби країн домовитися про співпрацю.

Раніше сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України КНДРЮжная Корея
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