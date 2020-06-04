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Сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю

Новини » В світі     04.06.2020 - 06:45
Сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю
Фото: прапор КНДР (wikimedia.org)

Причиною погроз стало те, що з території Південної Кореї в КНДР відправлялися листівки з критикою Кім Чен Ина

Північна Корея припинить межкорейское військову угоду 2018 року, якщо Південна Корея не заборонить "перебіжчиків з КНДР" та активістам відправляти листівки проти Кім Чен Ина в демілітаризовану зону (ДМЗ). Пхеньян також може закрити офіс зв'язків та індустріальний парк.

Про це заявила сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон,яка неофіційно служить керівником апарату Кім Чен Ина і формально є заступником директора центрального апарату правлячої Робочої партії КНДР, повідомляє Deutsche welle.

За її словами "військовий договір, досягнутий в 2018 році, навряд чи має якусь цінність".

Кім йо Чжон також зазначила, що КНДР може назавжди закрити офіс зв'язків з Південною Кореєю і міжкорейський промисловий парк у прикордонному місті Кесон.

Її заява прозвучала після того, як у квітні колишній північнокорейський дипломат і ще один втікач з КНДР отримали місця в парламенті на загальних виборах у Південній Кореї.

Наголошується, що за останні кілька тижнів з допомогою повітряних куль в північній частині демілітаризованої зони поширювалися тисячі листівок проти КНДР. В агітках засуджувалася політика Кім Чен Ина, зокрема його ядерні амбіції та придушення прав людини.

Нагадаємо, в квітні 2018 року лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни. Вони зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї. Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років.

Також на саміті сторони досягли угоди про повної денуклеаризації Корейського півострова.

Лідер КНДР Кім Чен Ин в ході саміту з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном заявив про намір остаточно закрити ядерний полігон Пхунгері.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України КНДРЮжная КореяКім Чен Ин
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