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КНДР размещает в России свое ракетное подразделение для атак на Украину, - ГУР

10:43 05.08.2026 Ср
2 мин
Что на этот раз задумали Москва и Пхеньян?
aimg Юлия Капитонова
Фото: КНДР может усилить российский террор против Украины (Getty Images)

На западе России началось развертывание ракетного подразделения Северной Кореи. Таким образом Кремль планирует усилить удары баллистикой по Украине.

С таким предупреждением выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как удалось узнать ГУР, ракетное подразделение КНДР может быть оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками.

Поскольку Украина ощущает острую нехватку современных средств противовоздушной обороны, Россия пытается воспользоваться этим и все чаще применяет баллистические ракеты, которые крайне трудно перехватить.

Черняк предупредил, что Кремль пытается развернуть в Воронежской области ракетное подразделение, в состав которого войдут около 90 северокорейских военнослужащих.

Согласно последним данным, они будут служить в составе 112-й ракетной бригады РФ.

Пхеньян уже передал Москве новую партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24, а также отправил в Россию личный состав.

Несмотря на это, окончательную конфигурацию развертывания и общее количество ракет стороны планируют согласовать во время переговоров на самом высоком уровне, которые должны состояться в следующем месяце.

В то же время неизвестно, какую именно роль северокорейские военнослужащие будут выполнять в российских ракетных операциях.

Кстати, утром 5 августа стало известно, что ПВО Украины не смогло уничтожить ни одной ракеты во время новой атаки РФ.

На последние события уже отреагировал Владимир Зеленский и экстренно обратился к союзникам.

Также РБК-Украина рассказывало детали гибели 8 человек на Киевщине в Броварском районе.

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