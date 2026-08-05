КНДР размещает в России свое ракетное подразделение для атак на Украину, - ГУР

Как удалось узнать ГУР, ракетное подразделение КНДР может быть оснащено 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками.

Поскольку Украина ощущает острую нехватку современных средств противовоздушной обороны, Россия пытается воспользоваться этим и все чаще применяет баллистические ракеты, которые крайне трудно перехватить.

Черняк предупредил, что Кремль пытается развернуть в Воронежской области ракетное подразделение, в состав которого войдут около 90 северокорейских военнослужащих.

Согласно последним данным, они будут служить в составе 112-й ракетной бригады РФ.

Пхеньян уже передал Москве новую партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24, а также отправил в Россию личный состав.

Несмотря на это, окончательную конфигурацию развертывания и общее количество ракет стороны планируют согласовать во время переговоров на самом высоком уровне, которые должны состояться в следующем месяце.

В то же время неизвестно, какую именно роль северокорейские военнослужащие будут выполнять в российских ракетных операциях.