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КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты

Фото: Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

В субботу, 25 января, в КНДР прошел испытательный запуск стратегической крылатой управляемой ракеты. Запуск производился с моря из-под воды.

Испытание состоялось в рамках плана государственной обороноспособности, цель которого - повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников.

Ракеты пролетели по овальной и 8-образно траектории 1500 км в течение 7,507-7,511 секунды, затем попали в цель. Утверждается, что испытания не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.

За запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его сопровождали член Центрального военного комитета ТПК Ким Чон Сик и начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.

"Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять важную миссию для защиты перманентного мира и стабильности", - заявил лидер КНДР. 

Напомним, что 6 января Северная Корея провела испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Это был первый запуск ракет с 5 ноября. Он совпал с визитом в Южную Корею тогда еще действущего, а ныне бывшего - госсекретаря США Энтони Блинкена.

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КНДРСеверная КореяКим Чен Ын