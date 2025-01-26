КНДР провела випробування стратегічної крилатої ракети

Випробування відбулося в рамках плану державної обороноздатності, мета якого - підвищення ефективності стратегічного стримування потенційних супротивників.

Ракети пролетіли по овальній і 8-подібній траєкторії 1500 км протягом 7,507-7,511 секунди, потім влучили в ціль. Стверджується, що випробування не мали негативного впливу на безпеку сусідніх країн.

За запуском спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Його супроводжували член Центрального військового комітету ТПК Кім Чон Сік і начальник Головного управління ракетобудування Чан Чхан Ха.

"Ми і надалі завжди будемо відповідально виконувати важливу місію для захисту перманентного миру і стабільності", - заявив лідер КНДР.