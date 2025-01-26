КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты

В субботу, 25 января, в КНДР прошел испытательный запуск стратегической крылатой управляемой ракеты. Запуск производился с моря из-под воды.

Испытание состоялось в рамках плана государственной обороноспособности, цель которого - повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников.

Ракеты пролетели по овальной и 8-образно траектории 1500 км в течение 7,507-7,511 секунды, затем попали в цель. Утверждается, что испытания не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.

За запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его сопровождали член Центрального военного комитета ТПК Ким Чон Сик и начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.

"Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять важную миссию для защиты перманентного мира и стабильности", - заявил лидер КНДР.