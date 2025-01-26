КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты
В субботу, 25 января, в КНДР прошел испытательный запуск стратегической крылатой управляемой ракеты. Запуск производился с моря из-под воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытание состоялось в рамках плана государственной обороноспособности, цель которого - повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников.
Ракеты пролетели по овальной и 8-образно траектории 1500 км в течение 7,507-7,511 секунды, затем попали в цель. Утверждается, что испытания не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.
За запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его сопровождали член Центрального военного комитета ТПК Ким Чон Сик и начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.
"Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять важную миссию для защиты перманентного мира и стабильности", - заявил лидер КНДР.
Напомним, что 6 января Северная Корея провела испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Это был первый запуск ракет с 5 ноября. Он совпал с визитом в Южную Корею тогда еще действущего, а ныне бывшего - госсекретаря США Энтони Блинкена.
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