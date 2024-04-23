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КНДР провела учения по ядерной контратаке, Южная Корея пригрозила "концом режима"

Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Южная Корея предупредила Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) о последствиях в случае применения Пхеньяном ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ядерные учения

В Северной Корее впервые провели учения по ядерной контратаке. В частности мероприятие проходило под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына. Испытания проводились в форме залпового ракетного запуска. 

Как сообщали местные СМИ, северокорейские военные выпустили несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря. Испытания были попыткой продемонстрировать ядерный потенциал, а также протест против "провокационных" военных учений Соединенных Штатов Америки (США) и Южной Кореи. 

"Конец режима" для КНДР

"Если Северная Корея попытается применить оружие, она столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны южнокорейско-американского альянса, и северокорейский режим столкнется с концом", - заявил представитель министерства обороны Чон Ха Кю.

В частности спикер отметил, что провокации со стороны Пхеньяна будут только усиливать военный потенциал Южной Кореи и расширенное сдерживание со стороны США. 

Yonhap добавляет, что расширенное сдерживание означает обязательство Штатов использовать все свои военные возможности, в том числе и ядерные, для защиты союзника. 

Ракетные испытания КНДР

Стоит отметить, что КНДР уже не впервые прибегает к ракетным испытаниям, которые вызывают беспокойство у ее соседей:

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