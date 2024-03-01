КНДР приостановила поставки боеприпасов России морским путем, - NK Pro

Северная Корея могла приостановить поставки боеприпасов Российской Федерации морским путем. Операция, вероятно, приостановлена из-за остановки производства в Северной Корее или других логистических проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой корейский портал NK Pro.

Издание отмечает, что в течение нескольких последних недель суда с боеприпасами не появлялись в российских портах. Причиной могут быть проблемы с производством либо другие факторы.

По данным портала, боеприпасы в Россию перевозили четыре судна - "Ангара", "Майя-1", "Мария" и Lady R. Корабли совершили в КНДР по меньшей мере 32 рейса. Последний раз судно "Майя-1" заходило в северокорейский порт Расон 12 февраля, а Lady R - 4 февраля. В течение этого времени КНДР также не доставляла контейнеры на экспортный причал.

Карта: NK Pro (nknews.org)

По данным издания, контейнеры, которые доставили суда "Майя-1" и Lady R в начале февраля, остаются на пирсе в течение последних недель. Это свидетельствует о том, что "они пустые или нет необходимости срочно доставлять их к местам назначения в Северной Корее".

Спутниковые снимки также свидетельствуют о том, что в порт Расона не подвозили контейнеры по железной дороге из внутренних регионов КНДР.

"Вероятно, операция приостановлена из-за остановки производства в Северной Корее или других логистических проблем. Также нельзя исключать, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую сухопутную границу двух стран", - отмечается в материале.

NK Pro обнаружил подобный характеристикам корабль Lady R. 27 февраля он стоял на якоре в водах к востоку от Владивостока. Корабли, участвующие в операции КНДР и России, не включали AIS (автоматическую идентификационную систему) на протяжении всех отправлений, чтобы избежать обнаружения.

Военное сотрудничество КНДР с Россией

Северная Корея является союзником России в войне против Украины.

Недавно в Госдепартаменте США сообщили, что с сентября 2023 года КНДР поставила в Россию более десяти тысяч контейнеров с боеприпасами либо материалами, связанные с боеприпасами.

Также сообщалось, что Северная Корея прислала России несколько миллионов боеприпасов для артиллерии.

28 февраля Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнародовал отчет, в котором говорилось, что аналитики установили маршрут поставки боеприпасов из КНДР в Россию по спутниковым снимкам, сделанным с августа 2023 года. По нему могли перевезти более 2,5 млн артиллерийских снарядов и других боеприпасов.

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 16 февраля россияне обстреляли Украину по меньшей мере 24 северокорейскими баллистическими ракетами.

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