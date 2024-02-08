КНДР прекращает экономическое сотрудничество с Южной Кореей

Ассамблея, делающая формальные шаги для принятия политики, продиктованной правящей Трудовой партией, проголосовала за отмену законов, которые регулируют экономические связи с Сеулом, в частности специального закона о функционировании туристического проекта "Гора Кумган".

Экскурсии к живописной горе к северу от восточной границы были символом экономического сотрудничества, которое началось в период взаимодействия между странами в начале 2000-х годов, и привлекали почти 2 млн южнокорейских туристов.

Проект был приостановлен в 2008 году после того, как северокорейские охранники застрелили заблудившегося в запретной зоне южнокорейского туриста.

Пхеньян заявил, что теперь враждебно относится к Югу, который находится в состоянии войны. В прошлом году КНДР разорвала подписанный в 2018 году военный пакт, направленный на деэскалацию напряженности вблизи военной границы, установленной в рамках перемирия, положившего конец Корейской войне 1950-1953 годов.

В предварительно записанном интервью государственному телеканалу KBS, вышедшем в эфир поздно вечером в среду, 7 февраля, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал изменение межкорейской политики Северной Кореи "чрезвычайным изменением". Он также добавил, что ему трудно понять причину такого решения.

"Неизменным остается то, что Север уже более 70 лет пытается превратить нас в коммунистов, и, делая это, он понял, что их обычных вооружений недостаточно, поэтому они перешли к ядерным разработкам, чтобы угрожать нам", - сказал он.

Сок Ёль, который занял жесткую позицию в отношении Пхеньяна, заявил, что остается открытым для взаимодействия с Севером, даже путем проведения встречи на высшем уровне с Ким Че Ыном, и оказания помощи, если это поможет его экономике. В то же время он сказал, что северокорейское руководство "не является рациональной группой".

С момента прихода ко власти в 2011 году, Ким подталкивает КНДР к разработке ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности, что приводит к эскалации напряженности в отношениях с Южной Кореей и Соединенными Штатами, даже несмотря на упадок экономики Севера.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в среду Ким посетил заводы по производству потребительских товаров и продуктов питания, а также дал указания по модернизации предприятий в рамках реализации новой политики регионального развития.

Провокации Северной Кореи

В течение последних недель лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, которые свидетельствуют о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

В частности, он призвал укрепить военно-морские силы страны для "усиления подготовки к войне" и защиты морского суверенитета. А КНДР в течение недели провела три раунда запусков крылатых ракет, в том числе и тестовые испытания новой стратегической крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки.

В то же время СМИ пишут и о том, что Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли самого высокого уровня почти за десятилетие из-за продажи вооружений России.

Тем временем Южная Корея выразила недовольство России из-за ее сотрудничества с КНДР.

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