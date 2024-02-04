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Южная Корея выразила России недовольство из-за ее сотрудничества с КНДР

Сеул, Воскресенье 04 февраля 2024 09:17
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Южная Корея выразила России недовольство из-за ее сотрудничества с КНДР Фото: Южная Корея выразила России недовольство из-за ее сотрудничества с КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея выразила недовольство России из-за сотрудничества с КНДР. Сеул призвал Москву к ответственному поведению в ее отношениях с Пхеньяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бен Вон во время визита российского коллеги Андрея Руденко в Сеул.

"Чон высказал строгую позицию Южной Кореи по растущему военному сотрудничеству России с Северной Кореей и призвал Москву к ответственному поведению", - сообщили в корейском МИД.

Сеул отметил, что во время встречи обсуждались вопросы корейско-российских связей, региональная безопасность и война России против Украины.

Представитель МИД также призвал Россию сотрудничать, чтобы предотвратить любые нарушения прав южнокорейских компаний и граждан в России.

КНДР передала РФ ракеты

Напомним, в декабре 2023 года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

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