В КНДР прибыл глава Минобороны РФ

В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что российского чиновника в КНДР встречали в аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна.

Белоусов уже встретился с северокорейским коллегой министром обороны КНДР генералом армии Але Гван Чхолем.

Как рассказали в Минобороны РФ, у Белоусова "в ходе официального визита запланировано проведение встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР".

Сотрудничество между РФ и КНДР

Напомним, на фоне широкомасштабной военной агрессии России против Украины Кремль активно укрепляет связи с Пхеньяном, поставляющим стране-агрессорке боеприпасы, ракеты, с недавних пор еще и направивших военных. Как солдат, так и другое полученное от КНДР вооружение РФ применяет в своей войне против Украины.

Недавно также появились сообщения в западных СМИ, что Северная Корея также предоставила России военную технику, в частности, артиллерийские системы большой дальности.

Также сообщалось, что в июне российский диктатор Владимир Путин посетил с официальным визитом Пхеньян, где подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве. Документ, в частности, предусматривает предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одной из двух стран.

Известно, что развернутые на территории РФ северокорейские военные прошли обучение на полигонах на востоке страны-агрессоры. После чего часть солдат КНДР переправили в Курскую область. Северокорейские военные уже участвовали в боях с украинскими защитниками.

К слову, перед приездом главы Минобороны РФ в КНДР, состоялся визит министра обороны Украины Рустема Умерова в Сеул, где украинский чиновник провел встречи с топ-чиновниками Южной Кореи. Одной из тем обсуждений стало усиление безопасности.