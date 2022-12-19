КНДР подтвердила "важное" испытание спутника-шпиона для запуска в 2023 году

В Северной Корее заявили о проведении в воскресенье "важной заключительной фазы" испытаний по разработке разведывательного спутника, что Пхеньян намерен завершить к апрелю 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Доклад был опубликован государственным СМИ КНДР KCNA на следующий день после того, как южнокорейские и японские военные сообщили о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет средней дальности в сторону восточного побережья.

Национальное управление аэрокосмического развития Пхеньяна (NADA) провело испытания на своей станции запуска спутников Сохэ на северо-западе, чтобы проверить ее возможности спутниковых изображений, передачи данных и систем наземного управления, сообщает KCNA.

Транспортное средство с макетом спутника, которое также включало несколько камер, передатчиков и приемников изображения, устройство управления и аккумуляторную батарею, было запущено с "поднятого угла" 500 км.

"Мы подтвердили важные технические показатели, такие как технология работы камер в космической среде, возможности обработки и передачи данных средствами связи, точность слежения и управления наземной системой управления" - говорится в сообщении KCNA.

В КНДР назвали испытание "последним этапом запуска разведывательного спутника", который будет завершен к апрелю.

В этом году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для достижения материковой части США, вопреки международным санкциям.