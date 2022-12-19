КНДР підтвердила "важливе" випробування супутника-шпигуна для запуску у 2023 році

У Північній Кореї заявили про проведення в неділю "важливої заключної фази" випробувань щодо розробки розвідувального супутника, що Пхеньян має намір завершити до квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Доповідь була опублікована державним ЗМІ КНДР KCNA наступного дня після того, як південнокорейські та японські військові повідомили про запуск Північною Кореєю двох балістичних ракет середньої дальності у бік східного узбережжя.

Національне управління аерокосмічного розвитку Пхеньяну (NADA) провело випробування на своїй станції запуску супутників Сохе на північному заході, щоб перевірити її можливості супутникових зображень, передачі даних та систем наземного управління, повідомляє KCNA.

Транспортний засіб з макетом супутника, який також включав кілька камер, передавачів та приймачів зображення, пристрій керування та акумуляторну батарею, було запущено з "піднятого кута" 500 км.

"Ми підтвердили важливі технічні показники, такі як технологія роботи камер у космічному середовищі, можливості обробки та передачі даних засобами зв'язку, точність стеження та управління наземною системою управління", - йдеться у повідомленні KCNA.

У КНДР назвали випробування "останнім етапом запуску розвідувального супутника", який буде завершений до квітня.

Цього року Північна Корея провела безпрецедентну кількість ракетних випробувань, у тому числі міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), призначеної для досягнення материкової частини США, попри міжнародні санкції.