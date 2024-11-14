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КНДР передала России свои артиллерийские системы

Фото: Россия начала усиливать свою артиллерию (defenseimagery.mil)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация начала усиливать свою артиллерию. Сейчас оккупанты железной дорогой перевозят из КНДР САУ Koksan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По данным издания, в соцсетях появилось фото перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, наиболее вероятно уже происходящей на территории России.

Один только снимок не позволяет в настоящее время судить о масштабе возможной передачи таких САУ для российских войск. Хотя бы ориентировочное количество имеющихся у северокорейского режима M-1989 Koksan не известно.

Фото: M-1989 Koksan везут по железной дороге по территории РФ (снимок из соцсетей)

Однако в середине октября российские военные заявляли, что начали осваивать северокорейские САУ неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища (ВАКУ) в Саратове.

То есть с определенной вероятностью военные РФ к этому времени уже могли пройти этап "первичного знакомства" с артиллерией своих "коллег" в КНДР, и потому могут быть достаточно близки к готовности применять такое вооружение на практике.

Характеристики Koksan

  • дальность стрельбы до 40 километров при использовании стандартного снаряда, до 60 километров - при использовании активно-реактивного снаряда,
  • темп стрельбы - 2 выстрела на 5 минут,
  • калибр 170 миллиметров (нестандартный для армии РФ).

Заметим, что ранее The Korea Herald сообщила, что солдаты КНДР, вероятно, будут получать по 2 тысячи долларов в месяц.

При этом британская разведка прогнозировала, что состояние российской экономики ухудшится в 2025 году, поскольку ожидается рост военных расходов. Также на ситуацию с экономикой оказывают влияние западные санкции.

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