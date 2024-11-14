КНДР передала Росії свої артилерійські системи Koksan

За даними видання, в соцмережах з’явилось фото перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, котре найбільш ймовірно вже відбувається на території Росії.

Один лише знімок не дозволяє на цей час судити про масштаб можливої передачі таких САУ для російських військ. Хоча б орієнтовна кількість наявних у північнокорейського режиму M-1989 Koksan не є відомо.

Фото: M-1989 Koksan везуть залізницею по території РФ (знімок із соцмереж)

Однак в середині жовтня російські військові заявляли, що почали освоювати північнокорейські САУ неназваного типу на базі Вищого артилерійського командного училища (ВАКУ) в Саратові.

Тобто з певною ймовірністю військові РФ на цей час уже могли пройти етап "первинного знайомства" з артилерією своїх "колег" в КНДР, і тому можуть бути доволі близькі до готовності застосовувати таке озброєння на практиці.

Характеристики Koksan