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В КНДР назвали визит Ким Чен Ына к Путину "стратегическим"

Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его визит к российскому диктатору Владимиру Путину несет "стратегическое" значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание приводит слова северокорейского государственного СМИ КCNA, где сообщается, что визит в РФ является "четким проявлением позиции КНДР, отдающей приоритет стратегической важности отношений с Россией".

Также там заявили, что встреча двух диктаторов должна якобы поднять дружеские отношения РФ и КНДР "на новый уровень".

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Встреча двух диктаторов должна пройти во время ежегодного Восточного экономического форума. Там, ожидается, они будут договорить о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе и артиллерийских боеприпасов.

По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение, хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

По состоянию на утро 12 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын утром уже прибыл в РФ - его поезд увидели на пограничной станции Хасан.

Детальнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов".

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