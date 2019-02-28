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Помпео: Кім Чен Ин не готовий задовольнити вимоги США

Новини » Політика    28.02.2019 - 10:51
Помпео: Кім Чен Ин не готовий задовольнити вимоги США
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Держсекретар США розповів про переговори на саміті в Ханої

Північна Корея саміті в Ханої (В'єтнам) виявилася не готовою задовольнити вимоги США щодо денуклеарізації Корейського півострова. Про це за підсумками саміту заявив держсекретар США Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Помпео, на зустрічі президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином північнокорейський диктатор не був готовий задовольнити вимоги США. Разом з тим він зазначив, що сторони зробили великий крок до реалізації досягнутих на минулому саміті домовленостей.

Помпео додав, що сторони продовжать переговори з питань денуклеаризації Корейського півострова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв припинити ядерні та ракетні випробування.

"Одна з речей, яку Кім пообіцяв мені вчора ввечері, незалежно від підсумків саміту, що він не збирається проводити випробування ракет ... Я вірю йому, я вірю йому на слово", - підкреслив Трамп.

Американський президент також зазначив, що на сьогодні немає планів на третій саміт.

"Подивимося. Якщо це станеться, то це станеться. Але на даний момент немає ніяких планів для третього саміту з Кім Чен Ином", - сказав він.

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Новини України СамітКім Чен ИнМайк Помпео
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