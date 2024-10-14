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КНДР готовится подорвать дороги в Южную Корею

Сеул, Понедельник 14 октября 2024 09:52
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КНДР готовится подорвать дороги в Южную Корею Фото: КНДР хочет подорвать дороги в Южную Корею (voakorea com)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея готовится подорвать дороги, соединяющие с Южной Кореей. Это может произойти уже в понедельник, 14 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По словам спикера Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) Ли Сон Чжуна, военные обнаружили, что КНДР устанавливает покрытие вдоль дорог, чтобы подготовиться к взрывам.

"Вполне возможно, что (взрывы в Северной Корее) произойдут уже сегодня (14 октября - ред.)", - сказал он.

Спикер отметил, что Северная Корея может совершить подрывы вдоль межкорейских дорог или другие провокационные действия. Но он подчеркнул, что Южная Корея не пойдет на провокацию и совершит "решительный ответ".

"Если Северная Корея пойдет на провокацию, мы ответим решительным ответом с точки зрения нашего права на самооборону", - заявил военный.

Конфликт между Кореями

Конфликт между КНДР и Южной Кореей обострился на прошлой неделе. Пхеньян обвинил Южную Корею в запусках беспилотников. Северная Корея пообещала ответ и заявила, что подготовит "все средства нападения".

КНДР перекрыла автомобильные и железные дороги, которые соединяют с Южной Кореей. Также Пхеньян перевел в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей.

Сеул в свою очередь жестко отреагировали на угрозы КНДР и пригрозил решительным ответом.

США отправляют в Южную Корею заместителя государственного секретаря Курта Кэмпбелла из-за угрозы эскалации конфликта между странами.

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