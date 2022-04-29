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КНДР готується до перших за п'ять років ядерних випробувань, - Financial Times

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Пхеньян, П'ятниця 29 квітня 2022 15:08
КНДР готується до перших за п'ять років ядерних випробувань, - Financial Times Фото: КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Північна Корея веде підготовку до перших з 2017 року ядерних випробувань. Очікується, що вони можуть відбутися в період з травня по вересень поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Financial Times.

Як повідомили виданню в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Вашингтона, нові супутникові знімки ядерного полігону Північної Кореї в Пхунгері показують, що Пхеньян готується до свого першого ядерного випробування з 2017 року. Відзначається, що підготовка до нього "йде повним ходом".

"Деякі джерела припускають, що сьоме ядерне випробування може відбутися в період з травня по вересень цього року", - повідомили в CSIS.

У центрі додали, що дата нового ядерного випробування завита виключно від особистого рішення лідера КНДР Кім Чен Ина. Експерти припускають, що Пхеньян не захоче посваритися з Пекіном і не буде підривати заряд напередодні з'їзду Комуністичної партії Китаю, який відбудеться пізніше цього року.

Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила про успішні випробування, які поліпшать тактичні ядерні можливості країни.

Відзначимо, в середині квітня КНДР провела пуски двох ракет у бік акваторії Японського моря.

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