КНДР готується до перших за п'ять років ядерних випробувань, - Financial Times
Північна Корея веде підготовку до перших з 2017 року ядерних випробувань. Очікується, що вони можуть відбутися в період з травня по вересень поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Financial Times.
Як повідомили виданню в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Вашингтона, нові супутникові знімки ядерного полігону Північної Кореї в Пхунгері показують, що Пхеньян готується до свого першого ядерного випробування з 2017 року. Відзначається, що підготовка до нього "йде повним ходом".
"Деякі джерела припускають, що сьоме ядерне випробування може відбутися в період з травня по вересень цього року", - повідомили в CSIS.
У центрі додали, що дата нового ядерного випробування завита виключно від особистого рішення лідера КНДР Кім Чен Ина. Експерти припускають, що Пхеньян не захоче посваритися з Пекіном і не буде підривати заряд напередодні з'їзду Комуністичної партії Китаю, який відбудеться пізніше цього року.
Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила про успішні випробування, які поліпшать тактичні ядерні можливості країни.
Відзначимо, в середині квітня КНДР провела пуски двох ракет у бік акваторії Японського моря.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!