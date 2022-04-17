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КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань

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КНДР, Неділя 17 квітня 2022 23:41
КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань Фото: КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Північна Корея заявила про проведення успішних випробувань, які"значно поліпшать тактичні ядерні можливості".Таку інформацію оприлюднило офіційне інформаційне агентство KCNA.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Військові Південної Кореї підтвердили, що мова йде про запуск двох ракет, ймовірно, малої дальності, запущених з півночі в море в суботу ввечері.

"Тактична керована зброя нового типу має велике значення для різкого поліпшення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності і підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів", - повідомляють в КНДР.

Важливо, що КНДР ще у 2017 році офіційно припинила ядерні випробування. А в наступному році там навіть підірвали тунельний ядерний полігон як доказ зближення з Південною Кореєю і США.

У BBC зазначають - нові випробування можуть бути доказом того, що КНДР найближчим часом планує випробувати тактичну ядерну зброю. Там нагадали, що супутникові знімки фіксують проведення робіт з відновлення тунелів.

Нові випробування можна розглядати як відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї, які почнуться 18 квітня і триватимуть дев'ять днів.

Нагадаємо, Північна Корея здійснила пуски двох ракет у бік Японського моря. За даними джерел, снаряди пролетіли 110 км, досягнувши висоти 25 км і швидкості 4 Маха. Про поразку будь-яких цілей не повідомляється. Ймовірно, пуски проводилися в досвідчених цілях.

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