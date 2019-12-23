КНДР готує "різдвяний подарунок" для США

Північна Корея збирається запровадити жорстку політику щодо США в якості "різдвяного подарунка" для Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел видання, які наближені до північнокорейського керівництва, "жорстка політика" передбачає зняття питання денуклеаризації з перемовин.

"Північна Корея планує запровадити жорстку політику щодо Сполучених Штатів, що передбачає зняття питання денуклеаризації з перемовин", - йдеться в повідомленні.

Крім того, анонсована "жорстка політика" закріпить статус КНДР як держави з ядерною зброєю. Пхеньян також більше не буде домагатися скасування санкцій з метою економічного розвитку ні в короткостроковій, ні у довготерміновій перспективі, а замість цього посилить свою прихильність державній ідеології самозабезпечення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що буде розчарований, якщо в Північній Кореї щось "розробляється", і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна.

РБК-Україна писало, що Північна Корея пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю захиститися "від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".