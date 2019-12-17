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У Пентагоні вважають, що КНДР готується до нових випробувань

Новини » Політика     17.12.2019 - 06:09
У Пентагоні вважають, що КНДР готується до нових випробувань
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Випробування можуть проводити на тлі погіршення відносин з США

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Північна Корея, швидше за все, проведе нові незазначені випробування, якщо вони не будуть відчувати себе задоволеними" на тлі побоювань, що можуть повернутися до курсу зіткнення між США і КНДР, на якому вони знаходилися до початку дипломатії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що напруженість посилювалася в останні тижні, коли Пхеньян провів серію випробувань зброї і вів словесну війну з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми бачили розмови про випробування. Я думаю, що вони будуть продовжуватися, якщо не будуть задоволені", - сказав Еспер .

Він не подав подробиць про те, які випробування може проводити КНДР, але додав, що він сподівається на дипломатичні зусилля.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що буде розчарований, якщо в Північній Кореї щось "розробляється", і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна.

РБК-Україна писало, що Північна Корея пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю захиститися "від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".

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