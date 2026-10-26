КНДР демонстративно выставила гаубицы у границы с Южной Кореей, - Reuters

В понедельник, 26 октября, находившийся на южнокорейском наблюдательном пункте с видом на укрепленную границу корреспондент Reuters увидел три бронированных машины Северной Кореи на открытой местности неподалеку от демилитаризованной зоны.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что речь идет о самоходных 122-мм гаубицах. По его данным, публичная демонстрация такой артиллерии вблизи границы редка. Стволы всех трех машин были устремлены на юг.

Журналисты Reuters также заметили около 20-30 северокорейских военных, которые устанавливали ограждение внутри демилитаризованной зоны.

Профессор Университета Кеннам в Сеуле Лим Эул-Чул отметил, что такая демонстрация военной техники может быть сигналом о намерении Пхеньяна силой отстаивать свою пограничную политику, а не искать договоренности путем переговоров.

По его мнению, это также предупреждение Сеула на фоне риска дальнейшей эскалации пограничных инцидентов.

Из-за чего поссорились Северная и Южная Корея

Новый виток напряженности связан со взрывом, произошедшим 21 сентября в демилитаризованной зоне. Южная Корея заявила, что его повлекла за собой мина, установленная северокорейскими военными, и назвала это нарушением соглашения о перемирии в Корейской войне.

Командование ООН, контролирующее демилитаризованную зону, также заявило, что мина, установленная по ту сторону линии, нарушила условия перемирия. Пхеньян отверг ответственность за инцидент.

На прошлой неделе Сеул обратился в Совет Безопасности ООН со своими обвинениями. В ответ Северная Корея направила письмо, в котором заявила, что южнокорейская сторона использует инцидент, чтобы представить строительство пограничных сооружений КНДР как военное вторжение.

В письме, о котором сообщило государственное агентство KCNA, Пхеньян также предупредил, что нарушение его суверенитета может повлечь за собой меры самообороны. По словам представителя КНДР, Южная Корея будет "полностью ответственной за все вытекающие из этого последствия".

Представитель Министерства объединения Южной Кореи заявил, что письмо Пхеньяна, похоже, повторяет предыдущую позицию КНДР и должно оправдать ее работы по обустройству границы. Отдельно о размещении бронированных машин в ведомстве не комментировали ситуацию.

В то же время, Сеул предложил провести переговоры с Северной Кореей, чтобы снизить напряженность на границе.