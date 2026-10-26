КНДР демонстративно виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю, - Reuters

У понеділок, 26 жовтня, кореспондент Reuters, який перебував на південнокорейському спостережному пункті з видом на укріплений кордон, побачив три броньовані машини Північної Кореї на відкритій місцевості неподалік від демілітаризованої зони.

Південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що йдеться про самохідні 122-мм гаубиці. За його даними, публічна демонстрація такої артилерії поблизу кордону є рідкісною. Стволи всіх трьох машин були спрямовані на південь.

Журналісти Reuters також помітили приблизно 20-30 північнокорейських військових, які встановлювали огорожу всередині демілітаризованої зони.

Професор Університету Кьоннам у Сеулі Лім Еул-чул зазначив, що така демонстрація військової техніки може бути сигналом про намір Пхеньяна силою відстоювати свою прикордонну політику, а не шукати домовленостей шляхом переговорів.

На його думку, це також попередження Сеулу на тлі ризику подальшої ескалації прикордонних інцидентів.

Через що посварилися Північна та Південна Корея

Новий виток напруженості пов'язаний із вибухом, який стався 21 вересня в демілітаризованій зоні. Південна Корея заявила, що його спричинила міна, встановлена північнокорейськими військовими, і назвала це порушенням угоди про перемир'я в Корейській війні.

Командування ООН, яке контролює демілітаризовану зону, також заявило, що міна, встановлена по той бік лінії, порушила умови перемир'я. Пхеньян відкинув відповідальність за інцидент.

Минулого тижня Сеул звернувся до Ради Безпеки ООН зі своїми звинуваченнями. У відповідь Північна Корея надіслала листа, в якому заявила, що південнокорейська сторона використовує інцидент, аби представити будівництво прикордонних споруд КНДР як військове вторгнення.

У листі, про який повідомило державне агентство KCNA, Пхеньян також попередив, що порушення його суверенітету може спричинити заходи самооборони. За словами представника КНДР, Південна Корея буде "повністю відповідальною за всі наслідки, що з цього випливатимуть".

Речник Міністерства об'єднання Південної Кореї заявив, що лист Пхеньяна, схоже, повторює попередню позицію КНДР і має виправдати її роботи з облаштування кордону. Окремо щодо розміщення броньованих машин у відомстві не коментували ситуацію.

Водночас Сеул запропонував провести переговори з Північною Кореєю, щоб знизити напруженість на кордоні.