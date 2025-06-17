КГВА предостерегла киевлян: возле пострадавших локаций могут быть взрывоопасные предметы

Вследствие ночного массированного обстрела возле пострадавших локаций могут находиться взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
Как пишет КГВА, речь идет об обломках сбитых вражеских ракет, а также дронов, в частности остатки их боевых частей, кассетные элементы.
Фото: в Киеве возле пострадавших локаций могут быть взрывоопасные предметы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В случае обнаружения подозрительного предмета - необходимо позвонить по номеру 101 или 102. В частности предупредить людей рядом и отойти на безопасное расстояние.
Этой ночью страна-террорист Россия прибегла к массированной комбинированной атаке против Украины. Больше всего из-за обстрела пострадали Киев и Одесса.
В Киеве самый сильный удар пришелся по Соломенскому району, где террористы попали баллистической ракетой по жилому девятиэтажному дому. В результате обстрела Киева погибли десятки людей, а пострадали - более сотни. Среди жертв есть гражданин Соединенных Штатов Америки (США).
В Одессе из-за обстрела есть погибший и более десятка раненых.
Как писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время атаки враг выпустил 472 средства воздушного нападения.
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