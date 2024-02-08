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В КГВА отреагировали на слухи об ударе по Киеву гиперзвуковой ракетой "Циркон"

Киев, Четверг 08 февраля 2024 22:10
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В КГВА отреагировали на слухи об ударе по Киеву гиперзвуковой ракетой "Циркон" Фото: гиперзвуковая ракета ЗМ22 "Циркон" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Только после выводов экспертов будет известно, действительно ли россияне во время массированной атаки на Киев 7 февраля могли использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету ЗМ22 "Циркон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

"Когда на радаре ПВО отслеживается воздушная цель, на ней же на самом деле не написано, какая именно эта ракета. Поэтому призываю доверять только официальным источникам. Изучить обломки можно только после падения этой ракеты. Место падения обломков всегда обследуется, там работают взрывотехники, эксперты". Затем обломки изучают эксперты и Воздушных сил и Киевского научно-исследовательского института досудебных экспертиз", - сказал Шаманов.

Он также отметил, что делать предварительные выводы "непрофессионально и неэтично".

"Когда мы в каких-то Telegram-каналах видим какое-то фото непонятного источника с надписью 3М22… извините, вроде как гвоздем выцарапано на обломке. Делать выводы как минимум непрофессионально и неэтично, поэтому дождемся выводов экспертов и уже тогда мы сможем собственно сказать, ", - добавил спикер.

Что предшествовало

Вчера в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки по Киеву утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон".

На использование вышеуказанной ракеты указывают опубликованные в социальных сетях снимки обломков. В частности, на одном из фото на обломке видна маркировка "3М22".

Эта надпись соответствует маркировке именно этой ракеты, которую вместе с российским Х-47 "Кинжал" называют еще так называемыми "вундерваффе" Путина.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли атаковать ею Киев, - читайте в материале РБК-Украина.

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