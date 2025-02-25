В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев
В результате ночной массированной атаки врага зафиксировано падение обломков российского ударного беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
Как пишет КГВА, воздушная тревога, во время атаки, длилась 7 часов 41 минуту:
- с 22:16 по 01:33;
- 04:05 по 08:30.
Противовоздушная оборона (ПВО) успешно отработала по вражеским целям, которые фиксировались над Киевом.
Обломки одного из сбитых дронов были зафиксированы в лесопарковой зоне в Голосеевском районе. Обошлось без разрушений, жертв и пострадавших.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны Россия систематически наносит удары по территории Украины, атакуя не только стратегические объекты, но и гражданскую инфраструктуру. Для осуществления обстрелов противник использует широкий спектр вооружений, в частности различные виды ракет, артиллерийские установки, БпЛА и управляемые авиационные бомбы.
Каждую ночь оккупанты осуществляют массированные атаки с помощью дронов, что создает значительную опасность для мирного населения. Так, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти различных направлений. Украинские силы ПВО смогли сбить 113 из них, а еще 71 дрон-имитатор был локационно потерян.
Во время последнего ночного обстрела Киев находился под защитой ПВО. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Также из-за обстрела в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.
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