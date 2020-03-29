КМУ пропонує продовжити фінансування програм підтримки економіки

Кабінет міністрів України запропонував продовжити фінансування основних програм підтримки економіки в рамках секвестру державного бюджету через спалах коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника Кабміну, зараз планується зберегти у повному обсязі фінансування аграрії та фермерів, а підтримка виробників сільськогосподарських товарів залишиться на рівні 4 млрд гривень.

Також продовжиться фінансування реформи оборонно-промислового комплексу. На нарощення потужностей для виготовлення оборонної продукції витратять в цьому році 2,5 млрд гривень.

Крім того, у повному обсязі уряд пропонує зберегти фінансування будівництва та ремонту доріг. На розвиток мережі автодоріг виділять 37,3 млрд гривень, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарства заплановано 21,8 млрд гривень.

"Серед програм, які уряд пропонує збільшити - це виділення додаткових 1,6 млрд гривень на реструктуризацію вугільної галузі. Загальний об’єм програми пропонуємо встановити на рівні 3,6 млрд гривень", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що Кабмін переглянув видатки на культуру та спорт. Зокрема, на 40% було скорочено фінансування Держкіно. Також уряд скоротив видатки на спорт, адже більшість спортивних змагань було скасовано через коронавірус.