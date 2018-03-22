КМУ схвалив підписання угоди з США про податкові вимоги до іноземних рахунків

Відповідні зміни в законодавство України направлено на розгляд парламенту

Кабінет міністрів України схвалив підписання угоди між урядами України і США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act). Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 21 березня, передає прес-служба Міністерства фінансів України.

Законопроект, запропонований на розгляд Верховної Ради України, затверджує завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності вимог уряду США.

Проектом передбачено: визначення понять підзвітний рахунок і його власників, фінансовий агент і фінансовий рахунок; особливості подання звітності з підзвітною рахунками; збір і отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями або з помилками звітів підзвітних рахунках (зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства про обов'язку подання звіту про підзвітних рахунках)

Зазначені зміни в законодавство України дозволять здійснювати обмін інформацією не тільки в рамках угоди по застосуванню положень FATCA, але й інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, у тому числі здійснення автоматичного обміну інформацією у відповідності зі стандартом звітності CRS

Нагадаємо, за даними Financial Secrecy Index, який складає британська неурядова організація Tax Justice Network, США і Швейцарія лідирують у рейтингу "податкових притулків".

Так, не надаючи інформацію податковим органам в інших країнах, США створили власну систему збору даних про активи американських громадян за кордоном - FATCA.