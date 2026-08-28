В КГГА ответили, будут ли линейки 1 сентября: кто принимает решение

Формат праздничной линейки ко Дню знаний в Киеве будет определять не городские власти, а каждая школа в отдельности. Учреждения образования имеют соответствующие полномочия.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

Главное: Каждая школа самостоятельно решает , проводить ли линейку 1 сентября.

, проводить ли линейку 1 сентября. Решение касается формата, времени, места и организации мероприятия .

. Районные администрации не определяют , как будет проходить День знаний.

, как будет проходить День знаний. Основанием является автономия учебных заведений, гарантированная законом.

Кто решает, будет ли линейка

В Департаменте образования объяснили, что в соответствии с Законом Украины "Об образовании" учреждения имеют академическую и организационную автономию. Именно поэтому решение о проведении праздничной линейки входит в компетенцию руководства конкретной школы.

"Принятие решения о целесообразности проведения линейки, ее формата, времени, места и организации относится к компетенции соответствующего учебного заведения", - отметили в ответе КГГА.

В ведомстве подчеркнули, что хотя у районных государственных администраций есть отдельные полномочия в сфере образования, вопрос организации праздничных мероприятий в школах к ним не относится.

Поэтому 1 сентября в Киеве разные школы могут выбрать разный формат: традиционную линейку, камерную встречу в классах или другой вариант с учетом ситуации и возможностей заведения.