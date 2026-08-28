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В КГГА ответили, будут ли линейки 1 сентября: кто принимает решение

11:43 28.08.2026 Пт
2 мин
День знаний может иметь формат традиционной линейки, камерной встречи в классах или другие варианты
aimg Василина Копытко
В КГГА ответили, будут ли линейки 1 сентября: кто принимает решение Каким будет 1 сентября в школах Киева (фото: Getty Images)
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Формат праздничной линейки ко Дню знаний в Киеве будет определять не городские власти, а каждая школа в отдельности. Учреждения образования имеют соответствующие полномочия.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

Главное:

  • Каждая школа самостоятельно решает, проводить ли линейку 1 сентября.
  • Решение касается формата, времени, места и организации мероприятия.
  • Районные администрации не определяют, как будет проходить День знаний.
  • Основанием является автономия учебных заведений, гарантированная законом.

Кто решает, будет ли линейка

В Департаменте образования объяснили, что в соответствии с Законом Украины "Об образовании" учреждения имеют академическую и организационную автономию. Именно поэтому решение о проведении праздничной линейки входит в компетенцию руководства конкретной школы.

"Принятие решения о целесообразности проведения линейки, ее формата, времени, места и организации относится к компетенции соответствующего учебного заведения", - отметили в ответе КГГА.

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В ведомстве подчеркнули, что хотя у районных государственных администраций есть отдельные полномочия в сфере образования, вопрос организации праздничных мероприятий в школах к ним не относится.

Поэтому 1 сентября в Киеве разные школы могут выбрать разный формат: традиционную линейку, камерную встречу в классах или другой вариант с учетом ситуации и возможностей заведения.

Обучение в школах 2026/2027

В этом году в школах введут ряд изменений, в частности обновят правила оценки и реагирования на буллинг, для учеников 7-9 классов увеличится количество часов истории и гражданского образования. А в старшей школе продолжат тестировать модель профильного обучения.

Школам Киева рекомендуют провести I семестр - с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, а II семестр - с 11 января по 28 мая 2027 года. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года, зимние - с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние - с 22 по 28 марта 2027 года.

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