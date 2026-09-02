КГГА опровергла "эвакуацию 200 тысяч киевлян" зимой, но данные собирают
Эвакуация сотен тысяч жителей столицы зимой пока не планируется. Власти рассматривают другие меры, включая адресную поддержку некоторых категорий.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации.
Эвакуация или временное перемещение
В КГГА призвали медиа и граждан использовать корректную терминологию о мерах подготовки к зиме. Эвакуация и временное перемещение - разные процедуры.
В настоящее время, говорят в администрации, речь идет о возможном временном перемещении отдельных людей в случае кризисной ситуации.
Это произойдет при:
- длительном отсутствии базовых коммунальных услуг,
- реальные риски.
Перемещение происходит исключительно с согласия самого человека или его законного представителя.
Теперь свое желание в случае необходимости временно переместиться в Киеве выразили:
- чуть более 1300 одиноких людей старшего возраста,
- около 400 детей с инвалидностью,
- 500 человек с инвалидностью.
"Это количество еще может изменяться, в частности, во время отопительного сезона", - отметила замглавы КГГА Марина Хонда.
Она напомнила, что прошлой зимой было более 3 тысяч случаев, когда люди отказывались от временного перемещения даже при наличии подготовленного места и транспорта.
Поэтому сейчас город заранее выясняет:
- имеют ли люди родственников или близких, к которым при необходимости могут уехать,
- будут ли нуждаться в помощи города,
- какой вариант будет для них приемлемым.
"Поэтому называть эти меры "эвакуацией 200 тысяч киевлян" некорректно. Важно не подменять содержание подготовительной работы громкими заголовками, которые могут вводить людей в заблуждение", - говорит чиновница.
Кого касается
Речь идет прежде всего о:
- одиноких людей преклонного возраста,
- людей с инвалидностью,
- детей с инвалидностью,
- отдельных семей, которые в сложных условиях могут не справиться самостоятельно.
После того, как город совместно с райгосадминистрациями обустроит места для временного пребывания киевлян, об этом сообщат на официальных страницах КГГА.
Столица также будет информировать о количестве таких мест и условиях пребывания.
Что взамен эвакуации
Для большинства людей решением может быть не перемещение, а усиление помощи по месту жительства:
- доставка продуктов и теплых наборов,
- дополнительные визиты социальных работников,
- организация питания,
- помощь с транспортом.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируется пересмотреть подход к комендантскому часу. В Киеве его продолжительность будет сокращена.
Также сообщалось, что не готовых выезжать полностью херсонцев в ОВА призвали переждать хотя бы осенне-зимний период в более безопасных регионах.
Кроме того, в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Из 7 населенных пунктов в августе вывезли 169 человек. Остается еще полтысячи.