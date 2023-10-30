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В КГГА рассказали, когда возобновят движение под Дегтяревским мостом

Киев, Понедельник 30 октября 2023 17:14
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В КГГА рассказали, когда возобновят движение под Дегтяревским мостом Фото: в КГГА рассказали, когда возобновят движение под Дегтяревским мостом (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Иван Носальский

В Киеве уже завтра, 31 октября, планируют возобновить движение под Дегтяревским мостом, который обвалился в конце сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

По информации ведомства, на этих выходных был завершен монтаж 28 балок Дегтяревского моста.

При этом сегодня, 30 октября, начался монтаж плиты несъемной опалубки, что позволит устроить монолитную плиту на путепроводе, уточняют в КГГА.

"Движение транспорта подмостовым пространством планируется возобновить уже 31 октября", - подчеркивают в ведомстве.

Обвал Дегтяревского моста

Напомним, 30 сентября в Киеве на проезжую часть обрушились несколько пролетов Дегтяревского моста. Движение автомобилей было перекрыто.

В КГГА подчеркнули, что ответственность за инцидент несет подрядчик.

С июня на мосту вели ремонтные работы, их планировали завершить до 30 ноября. На это выделили около 1 млрд гривен.

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КГГА Киев
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