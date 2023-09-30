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В Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста на Шулявке: все подробности

Киев, Суббота 30 сентября 2023 16:36
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В Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста на Шулявке: все подробности Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста. Инцидент произошел во время ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы, Киевскую городскую государственную администрацию и эксклюзивный комментарий ГСГС Киева.

Что случилось

В соцсетях публикуют фото последствий обрушения. Информация о пострадавших не поступала, власти города также пока не комментировали событие.

Также местные Telegram-каналы показали фото до и после падения пролетов. Пока точно не известно, что именно стало причиной обвала.

В Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста на Шулявке: все подробности

Кроме того, момент падения моста попал на видеорегистратор одного из автомобилей. Кадры падения опубликовали местные Telegram-каналы.

Реакция КГГА и ГСЧС

На происшествие уже отреагировали в Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.

"На улице Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация - во время монтажа произошел обвал балок. Причины выясняют специалисты, которые уже на месте", - заявила КГГА в своем Telegram-канале.

В пресс-службе ГСЧС Киева в комментарии РБК-Украина заявили, что жертв и пострадавших нет.

Ремонт Дегтяровского путепровода

В июне этого года началась реконструкция Дегтяровского путепровода. На время ремонта Дегтяровский мост закрыли. Ожидалось, что работы будут продолжаться ориентировочно до 30 ноября. В рамках реконструкции сооружение должно быть полностью заменено.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" также публиковала маршрут объезда во время проведения ремонтных работ на путепроводе.

Реконструкція шляхопроводу

Напомним, в июле в Закарпатской области рухнул автомобильный мост через реку Тересва. В результате инцидента пострадали пять человек.

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