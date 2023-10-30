У КМДА розповіли, коли відновлять рух під Дегтярівським мостом
У Києві вже завтра, 31 жовтня, планують відновити рух під Дегтярівським мостом, який обвалився наприкінці вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.
За інформацією відомства, цими вихідними було завершено монтаж 28 балок Дегтярівського мосту.
При цьому сьогодні, 30 жовтня, розпочався монтаж плити незйомної опалубки, що дозволить влаштувати монолітну плиту на шляхопроводі, уточнюють у КМДА.
"Рух транспорту підмостовим простором планується відновити вже 31 жовтня", - наголошують у відомстві.
Обвал Дегтярівського мосту
Нагадаємо, 30 вересня у Києві на проїжджу частину обрушилися кілька прольотів Дегтярівського мосту. Рух автомобілів було перекрито.
У КМДА наголосили, що відповідальність за інцидент несе підрядник.
З червня на мосту проводили ремонтні роботи, їх планували завершити до 30 листопада. На це виділили близько 1 млрд гривень.
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