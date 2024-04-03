RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ключевые планы активных действий ВСУ и не только: Зеленский рассказал о докладе Сырского

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 апреля, заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. В частности, генерал рассказал о планах ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, доклад Сырского был продолжительным и детальным. 

 

Генерал доложил украинскому президенту о:

  • действиях Украины на ключевых направленияя;
  • защите позиций ВСУ;
  • укреплении позиций ВСУ;
  • давлении украинских защитников на российские позиции;
  • ключевые планы оборонных и активных действий ВСУ на ближайшее время.

Планы россиян

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовят новое наступление. Оно ожидается в конце мая или в начале июня.

При этом сегодня, 3 апреля, глава государства раскрыл планы РФ по мобилизации. Он отметил, что враг хочет дополнительно призвать 300 тысяч солдат на 1 июня.

По словам Зеленского, Украина понимает, для чего россиянам новые солдаты. На фоне таких планов РФ нужен сильный ответ, подчеркивал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныАлександр Сырский