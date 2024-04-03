Ключевые планы активных действий ВСУ и не только: Зеленский рассказал о докладе Сырского

Планы россиян

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовят новое наступление. Оно ожидается в конце мая или в начале июня.

При этом сегодня, 3 апреля, глава государства раскрыл планы РФ по мобилизации. Он отметил, что враг хочет дополнительно призвать 300 тысяч солдат на 1 июня.

По словам Зеленского, Украина понимает, для чего россиянам новые солдаты. На фоне таких планов РФ нужен сильный ответ, подчеркивал он.

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