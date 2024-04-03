UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ключові плани активних дій ЗСУ і не лише: Зеленський розповів про доповідь Сирського

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 квітня, заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Зокрема, генерал розповів про плани ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, доповідь Сирського була тривалою і детальною.

Генерал доповів українському президентові про:

  • дії України на ключових напрямках;
  • захист позицій ЗСУ;
  • зміцнення позицій ЗСУ;
  • тиск українських захисників на російські позиції;
  • ключові плани оборонних та активних дій ЗСУ на найближчий час.

Плани росіян

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готують новий наступ. Він очікується наприкінці травня чи на початку червня.

При цьому сьогодні, 3 квітня, глава держави розкрив плани РФ щодо мобілізації. Він зазначив, що ворог хоче додатково призвати 300 тисяч солдатів на 1 червня.

За словами Зеленського, Україна розуміє, навіщо росіянам нові солдати. На тлі таких планів РФ потрібна сильна відповідь, наголошував він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський