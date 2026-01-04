ua en ru
Ключевые HR-подходы в 2026 году: мнение HR-директора ДТЭК

Украина, Воскресенье 04 января 2026 17:15
Ключевые HR-подходы в 2026 году: мнение HR-директора ДТЭК Фото: директор по управлению персоналом компании ДТЭК Елена Семич (dtek.com)
Автор: Александр Мороз

Директор по управлению персоналом компании ДТЭК Елена Семич рассказала о своем видении лучших HR-практик, которые она будет использовать в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.

В частности, издание провело опрос среди участников списка "Самые эффективные HR-руководители Украины", в который входит Семич, относительно самых эффективных HR-практик в 2026 году.

Семич рассказала, что ДТЭК исследует психоэмоциональное состояние людей, опыт работы в условиях войны и реальные запросы на поддержку.

"Это позволяет принимать более точные управленческие решения и работать с командами с учетом их конкретного контекста", - подчеркнула она.

Также Семич добавила, что в 2026 году она будет скорее отказываться от решений и подходов, которые не дают результата.

"В ситуации постоянной неопределенности для меня важно уметь вовремя пересматривать планы и адаптировать инструменты работы с людьми", - подытожила она.

Напомним, ранее Семич была признана одним из лучших HR-директоров Украины.

Также в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.

Как писало РБК-Украина до этого, компания ДТЭК получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов. В рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний.

