Україна ввела санкції проти Ємену і Малі

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Малі. Також вводяться санкції проти Ємену.

Про це йдеться в указах президента.

Такий самий указ був запроваджений щодо Малі.

В указі "говориться увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів... щодо Єменської Республіки".

Також президент України підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука. Санкції розраховані на три роки.

Що означає введення санкцій проти Медведчука і Марченко, йдеться в матеріалі РБК-Україна.