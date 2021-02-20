ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна ввела санкції проти Ємену і Малі

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 19:07
Україна ввела санкції проти Ємену і Малі Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Малі. Також вводяться санкції проти Ємену.

Про це йдеться в указах президента.

В указі "говориться увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів... щодо Єменської Республіки".

Такий самий указ був запроваджений щодо Малі.

Також президент України підписав указ про введення рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука. Санкції розраховані на три роки.

Що означає введення санкцій проти Медведчука і Марченко, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Санкції
NEWS
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ