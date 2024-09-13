Английские клубы забраковали перспективного украинца: он будет искать варианты в УПЛ

19-летний полузащитник был на просмотре в двух клубах. Сначала игрок находился в расположении второй команды "Брентфорда", а затем отправился на просмотр в молодежный состав "Дерби Каунти".

Однако перспективный полузащитник получил отказ сначала в "Брентфорде" – клубе АПЛ, цвета которого защищает лидер молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк. Затем такая же участь постигла его и в "Дерби Каунти", вернувшимся в Чемпионшип из Лиги 1.

Теперь Гаджиев должен вернуться в Украину, где будет заниматься своим дальнейшим трудоустройством. Он до сих пор остается на контракте с исключенным из УПЛ "Днепром-1". В прошлом сезоне Гаджиев провел за днепрян 8 матчей в чемпионате и оформил 1 гол.

Рамик Гаджиев в летнее межсезонье-2024

Полуфиналист юношеского Евро-2024 в составе сборной Украины летом был одним из главных героев трансферных новостей.

После чемпионата Европы он попал в сферу интересов немецкого "Кельна", но стороны не смогли договориться. Не сошлись якобы из-за финансовых требований Гаджиева и желания игрока попробовать свои силы в английском футболе.

В Украине интерес к игроку приписывали киевскому "Динамо", житомирскому "Полесью", "Александрии" и харьковскому "Металлисту 1925". Портал Transfermarkt оценивает Гаджиева в 300 тысяч евро.