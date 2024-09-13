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Англійські клуби забракували перспективного українця: він шукатиме варіанти в УПЛ

Фото: Рамік Гаджиєв у складі "Дніпра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Андрій Костенко

Вінгер юнацької збірної України Рамік Гаджиєв не зміг працевлаштуватися в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

19-річний півзахисник був на перегляді в двох клубах. Спочатку гравець перебував у розташуванні другої команди "Брентфорда", а потім поїхав на перегляд у молодіжний склад "Дербі Каунті".

Однак перспективний півзахисник отримав відмову спочатку в "Брентфорді" – клубі АПЛ, кольори якого захищає лідер молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк. Потім така ж доля спіткала його і в "Дербі Каунті", що повернувся у Чемпіоншип з Ліги 1.

Тепер Гаджиєв має повернутися в Україну, де й буде займатися своїм подальшим працевлаштуванням. Він досі залишається на контракті з виключеним з УПЛ "Дніпром-1". Минулого сезону Гаджиєв провів за дніпрян 8 матчів в чемпіонаті та оформив 1 гол.

Рамік Гаджиєв у літнє міжсезоння-2024

Півфіналіст юнацького Євро-2024 у складі збірної Україні влітку був одним з головних героїв трансферних новин.

Після чемпіонату Європи він потрапив у сферу інтересів німецького "Кельна", але сторони не змогли домовитися. Не зійшлися нібито через фінансові вимоги Гаджиєва та бажання гравця спробувати свої сили в англійському футболі.

В Україні інтерес до гравця приписували київському "Динамо", житомирському "Поліссю", "Олександрії" та харківському "Металісту 1925". Портал Transfermarkt оцінює Гаджиєва на 300 тисяч євро.

Раніше "Челсі" взяв на перегляд героя Євро-2024.

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