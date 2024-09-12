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Соотечественник для Мудрика. "Челси" взял на просмотр героя Евро-2024

Лондон, Четверг 12 сентября 2024 17:21
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Соотечественник для Мудрика. "Челси" взял на просмотр героя Евро-2024 Фото: Владислав Крапивцов стремится устроиться на Туманном Альбионе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов оказался в лагере лондонского "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BurBuzz.

19-летний кипер проходит просмотр в резервной команде "синих". Он остался без клуба после расформирования "Днепра-1".

Крапивцов пока не подписал контракт с "Челси". Украинец должен убедить тренерский штаб резерва лондонцев в собственной профпригодности. Ранее он находился на просмотре в английском "Саутгемптоне", но "святые" решили не использовать квоту для футболистов из-за границ ЕС.

Крапивцов попал на радары известных клубов после чемпионата Европы среди 19-летних. Прежде всего, его стараниями сборная Украины дошла до полуфинала соревнований, где драматически уступила Франции U-19. Сам вратарь был признан лучшим голкипером турнира.

Уроженец Харькова Крапивцов на взрослом уровне не успел дебютировать. Он провел два сезона за команду U-19 "Днепра-1". В чемпионате Украины среди юношеских команд вратарь сыграл 44 матча.

Украинцы в чемпионате Англии

За основной состав "Челси" второй полный сезон начал Михаил Мудрик. Он перебрался на "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно-2023 из донецкого "Шахтера".

Кроме того, в Премьер-лиге выступают другие украинцы. Компанию Мудрику составили Александр Зинченко ("Арсенал"), Илья Забарный ("Борнмут"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд") и Виталий Миколенко ("Эвертон").

В свою очередь в Чемпионшипе играют Назарий Русин и Тимур Тутеров. Оба защищают цвета "Сандерленда".

К слову, тренер Артета принял решение о будущем в "Арсенале" Зинченко.

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