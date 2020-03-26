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Чемпіонат Італії може бути дограний до кінця літа

Новини » Спорт     26.03.2020 - 09:56
Чемпіонат Італії може бути дограний до кінця літа
Фото: гравці "Інтера" (legaseriea.it)

Скасування сезону буде гіршим сценарієм з можливих

Чемпіонат Італії, який призупинений на цей момент через пандемію коронавірусу, може бути дограний після 30 червня. Про це заявив президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравина, якого цитує Football Italia.

"Не втрачаю надію на продовження сезону. Зробимо все можливе, навіть зіграємо завдяки підтримці УЄФА і ФІФА після 30 червня, скористаємося перевагою липня і серпня. Якщо сезон скасують, це буде величезною невдачею. Це найгірший сценарій з можливих", - сказав Гравина.

У поточному сезоні в чемпіонаті Італії йде напружена боротьба за чемпіонський титул. У турнірній таблиці Серії А лідирує туринський "Ювентус", команда Мауріціо Сарри набрала 63 очка. У який займає друге місце "Лаціо" на одне очко менше. Обидві команди провели по 26 матчів. На третьому місці розташувався "Інтер", який набрав 54 очки після 25 проведених ігор.

Італія знаходиться на другому місці за кількістю інфікованих після Китаю, де почався спалах коронавірусу. У країні зафіксовано понад 74 тисяч випадків зараження.

Нагадаємо, п'ятірка провідних футбольних чемпіонатів Європи може втратити як мінімум 4 млрд євро через паузи в сезоні, пов'язаною з пандемією.

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