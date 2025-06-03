Клуб богатых стран предупреждает: торговая политика Трампа вредит прежде всего США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ОЭСР.

Парижская организация второй раз в этом году снизила свои мировые прогнозы, ссылаясь на влияние тарифного натиска американского президента. Сочетание торговых барьеров и неопределенности подрывает доверие и сдерживает инвестиции, заявила ОЭСР., а также предупредила, что протекционизм усиливает инфляционное давление.

В настоящее время ОЭСР прогнозирует, что рост мировой экономики замедлится до 2,9% в этом году с 3,3% в 2024 году. Организация ожидает, что темпы роста в США снизятся еще больше, до 1,6% с 2,8%, что значительно ниже прогноза, сделанного в марте.



"Ослабление экономических перспектив будет ощущаться во всем мире, почти без исключений, - сказал главный экономист Альваро Перейра. - Снижение темпов роста и сокращение торговли ударят по доходам и замедлят рост рабочих мест".

Трамп - главная проблема

Оценка ОЭСР показывает, как политика Трампа стала самой насущной проблемой для мировой экономики, и не видно простого решения. Ситуация может еще усугубиться ответными мерами со стороны торговых партнеров США, дальнейшей эрозией доверия или еще одним витком переоценки на финансовых рынках, заявила ОЭСР.

Клуб 38 богатых стран опубликовал свои прогнозы как раз в то время, когда министры его стран-членов собираются в Париже на ежегодную встречу. Ожидается, что среди ведущих торговых чиновников будут торговый представитель США Джеймисон Грир и торговый комиссар ЕС Марош Шефчович. Также планируется присутствие Линь Фэна, представителя Министерства торговли Китая.

"Соглашения об ослаблении торговой напряженности и снижении тарифов и других торговых барьеров будут играть важную роль в оживлении роста и инвестиций и предотвращении роста цен, - заявила ОЭСР. - Это, безусловно, самый важный политический приоритет".

Однако организация также заявила, что даже если Трамп изменит курс в отношении пошлин, бонус в виде роста и снижения инфляции не будет реализован немедленно из-за постоянного сдерживающего фактора, вызванного возросшей неопределенностью в отношении политики.