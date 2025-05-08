"Клещи уже просматриваются": эксперт назвал два наиболее угрожающих участка фронта

Российские войска пытаются обойти Покровск с запада и прорваться возле Константиновки. На этих направлениях в Донецкой области враг пытается перерезать ключевые маршруты и создать окружение.

По его словам, по состоянию на сегодня очень тяжелое направление - это Курская и Сумская области.

"На Сумщине 85 кв. км находится в серой зоне. Наши военные говорят, что там уже давно есть регулярные войска РФ, где-то с начала марта. Это неприятный момент. Из приятного - нам удалось выбить небольшую часть территории вблизи Липцев, это Харьковская область", - сказал Ступак.



Эксперт не стал комментировать, были ли это наступательные действия ВСУ, или Россия просто так неосмотрительно забрала свои войска, и украинские бойцы заняли эти позиции, "но в любом случае сейчас эта территория показана как украинская".

"Из таких очень напряженных моментов это, конечно, Покровск и все, что вокруг него. Россияне имеют целью обойти Покровск через Днепропетровскую область, "огородами" пройти с запада, перерезать дорогу Покровск-Павлоград и таким образом перерезать наше сообщение", - отметил Ступак.

С другой стороны, по его словам, - Новооленовка между Константиновкой и Покровском.

"Россияне перерезают эту дорогу и делают так же клещи, пытаются сделать. Поэтому клещи Покровск и клещи Константиновкой... не сейчас говорю, не в этом месяце, даже не в следующем, но на горизонте они действительно просматриваются", - добавил эксперт.