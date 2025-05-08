"Клещи уже просматриваются": эксперт назвал два наиболее угрожающих участка фронта
Российские войска пытаются обойти Покровск с запада и прорваться возле Константиновки. На этих направлениях в Донецкой области враг пытается перерезать ключевые маршруты и создать окружение.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт Иван Ступак.
По его словам, по состоянию на сегодня очень тяжелое направление - это Курская и Сумская области.
"На Сумщине 85 кв. км находится в серой зоне. Наши военные говорят, что там уже давно есть регулярные войска РФ, где-то с начала марта. Это неприятный момент. Из приятного - нам удалось выбить небольшую часть территории вблизи Липцев, это Харьковская область", - сказал Ступак.
Эксперт не стал комментировать, были ли это наступательные действия ВСУ, или Россия просто так неосмотрительно забрала свои войска, и украинские бойцы заняли эти позиции, "но в любом случае сейчас эта территория показана как украинская".
"Из таких очень напряженных моментов это, конечно, Покровск и все, что вокруг него. Россияне имеют целью обойти Покровск через Днепропетровскую область, "огородами" пройти с запада, перерезать дорогу Покровск-Павлоград и таким образом перерезать наше сообщение", - отметил Ступак.
С другой стороны, по его словам, - Новооленовка между Константиновкой и Покровском.
"Россияне перерезают эту дорогу и делают так же клещи, пытаются сделать. Поэтому клещи Покровск и клещи Константиновкой... не сейчас говорю, не в этом месяце, даже не в следующем, но на горизонте они действительно просматриваются", - добавил эксперт.
Весеннее наступление РФ
Напомним, недавно заместитель председателя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае. Приоритетным для оккупантов является Покровское направление.
Также враг может наступать и на восточные фронты в районе Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточные фронты в районе Запорожья и Новопавловки.
Кроме того, российские оккупанты намерены зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Во время парада в Москве диктатор Владимир Путин хочет продемонстрировать, что его войска продвигаются в Украине.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.
По его словам, почти неделю Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.
Подробнее о том, где Россия усилила штурмы и куда движется фронт, - в материале РБК-Украина.
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