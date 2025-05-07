Торецк под ударом: где Россия усилила штурмы и куда движется фронт

Российские войска не оставляют попыток полностью оккупировать Донецкую область. ВСУ тем временем продолжают удерживать буферную зону в Курской. Зачем она нужна, что происходит возле Торецка и какая ситуация на днепровских островах, – в материале РБК-Украина.

Главное:

Какой приоритет Россия выбрала себе для весенне-летней наступательной кампании?

Почему высадка десанта на островах в Днепре - трудновыполнимая задача?

Что происходит в Курской области, которую якобы "зачистили" от ВСУ?

Почему российские войска не могут наступать на Запорожье?

Россия продолжает настаивать, что Украине надо отдать ей четыре области, которые Москва уже вписала в конституцию. При этом военным путем противник не может выйти на границы четырех регионов. Поэтому сегодня российские войска сосредоточили все свои силы, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Судя по тому, что происходит на линии боевых действий, приоритет весенне-летней кампании россиян – Славянско-Краматорское направление. В случае успеха это позволило бы им дойти до границ Донецкой области, представив "победу" своему обществу. В то же время российские военные пытаются выбить ВСУ из Курской области, несмотря на то, что многократно заявляли об "освобождении" Курщины.

Самое горячее направление

Главным приоритетом для россиян на следующие три месяца наступления будут именно Славянск, Краматорск и Константиновка, уверены военные эксперты. В Институте изучения войны (ISW) утверждают, что военное командование России передислоцировало подразделения нескольких армейских корпусов из района Курахово и оккупированных районов Запорожской области на Торецкое направление.

По данным геолокационных карт, российские войска атаковали и продвинулись к юго-западу от Торецка, в районе Мирного. Впервые в ISW зафиксировали сообщение о передислокации подразделений еще в конце марта 2025 года. Однако основное перемещение военных командование провело 21 апреля – во время первого так называемого "перемирия", которое Владимир Путин объявил к Пасхе. Именно тогда российским войскам удалось накопить силы для дальнейших атак Торецка.

"Они сосредоточили свои силы на наиболее уязвимом участке фронта – на стыке боевых действий наших формирований, которые действуют на Покровской агломерации и, соответственно, ведут боевые действия в Торецком районе. В этот стык враг ударил, ударил довольно удачно, у него есть успехи", – отметил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

В российских пабликах также сообщают, что подразделения ВС РФ ведут боевые действия в районах Старой Николаевки и Александрополя, параллельно проводя зачистки возле Калинового. Все эти населенные пункты расположены к юго-западу от Торецка.

Россияне также совершили несколько атак в сторону Мирнограда, который находится к востоку от Покровска, при этом использовав бронетехнику. "Вот это реально опасно – пока мы боролись с врагом в районе Удачного, мы не увидели его продвижение восточнее Мирнограда. Там враг имеет продвижение южнее Константиновки и это серьезный вызов", – добавил Селезнев.

Скриншот карты DeepState, на котором видно продвижение российских военных в Торецке и в обход Часового Яра

Атака на Мирноград может стать частью плана россиян по окружению Покровска. В Институте изучения войны также предполагают, что противник в последнее время сместил внимание на Новопавловку в попытках выйти на границу Днепропетровской и Донецкой областей. Движения россиян также говорят о том, что они хотят выйти к юго-западу от Торецка для того, чтобы дальше продвинуться на Константиновку.

По сути, для того, чтобы выйти на границы Донецкой области, что является одной из целью российской "СВО", войска РФ формируют три ударных плацдарма. Один находится в районе Торецка по направлению к Константиновке, второй – из Часового Яра на Константиновку, а третий – с Лимана на Славянск и Краматорск.

"Если враг сумеет начать боевые действия по этим трем направлениям, генштаб РФ будет считать, что первую часть своего замысла он реализовал", – добавил Селезнев.

Для россиян Торецк, по мнению экспертов, является ключем к Константиновке, потому что находится перед ней и открывает дальнейший путь к Краматорску и Славянску. Поэтому сегодня противник будет сосредотачиваться на направлении от Торецка до Покровска.

Также о том, что Славянско-Краматорское направление для россиян сегодня приоритет, говорит и количество боевых столкновений. За сутки со 100% ударов почти половина приходилась на Донецкую область.

Кроме тог, российские войска подошли к Днепропетровской области и на сегодняшний день находятся в 3-5 км от ее границы. Учитывая тот факт, что любую оккупированную территорию Путин сразу записывает в российскую конституцию, опасения относительно такого расклада сил оправданы. С другой стороны, вести там боевые действия противнику будет явно тяжело.

Продвижение российских военных к Покровску и Мирнограду

"Вклинивание на территорию Днепропетровщины – ну такой себе информационный повод. Но с военной точки зрения толку от этого никакого. До 20 км прозрачности поля боя. Каким образом россияне будут обеспечивать себе логистику? Логики в этом точно нет совсем", – отметил Селезнев.

Херсон, десант и острова

Боевые действия в Херсонской области также не утихают, но они похожи не на штурм, а, скорее, на попытку закрепиться на островах, которые расположены на Днепре. Недавно, по информации офицера водолазного отряда "Омега" Нацгвардии Юрия Ткачука, противник сделал попытку высадить десант и установить на островах огневые позиции.

На самом деле, российские войска постоянно делают попытки высадиться и закрепиться на островах между берегов Херсонской области, но терпят поражение. Впрочем, как и украинские военные. Дело в том, что острова, идущие по реке, представляют из себя очень неудобную точку для закрепления.

"На этих островах относительно мало растительности, там кусты, заросли и так далее. Окопаться там очень сложно, потому что там низко стоит вода. Лопату втыкаешь в землю и в ямке появляется вода. То есть вырыть какой-нибудь блиндаж, окоп практически нереально", – отмечает военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Враг постоянно пытается проводить подобные штурмовые действия и несколько их активизировать. Но для того, чтобы проводить масштабные действия с использованием сотни кораблей, нужно обеспечить скрытность, а это в условиях того, что острова регулярно обстреливаются, фактически нереально.

Острова на Днепре между берегов в Херсонской области

"Подобные попытки противника ни к чему не приводят, потому что Силы обороны Украины уничтожают противника, пресекают их попытки. Эти попытки выглядят как билет в один конец. Те, кто попадает под обстрел, они остаются на островах, если остаются живыми. Их сбрасывают продукты, воду и они там находятся какое-то время, пока их не уничтожают", – отмечает спикер ОК "Юг" Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина.

Какое-то время противник даже использовал корабли в качестве наблюдательных пунктов, чтобы не оставаться на островах и не становиться живой мишенью для артиллерии и дронов. Кроме того, все устье реки хорошо просматривается, потому форсировать Днепр фактически нереально из-за высоты берега и хорошего обзора. Единственная цель, для которой используют острова и могут временно на них высадиться, – разведка. Поэтому туда заходят небольшими ДРГ, о большом количестве десанта речи идти не может.

"Даже если будут какие-нибудь единичные попытки, то закрепиться они там не смогут, это вопрос логистики. Как при таких условиях создать постоянную понтонную мостовую переправу – нет возможности, есть наша артиллерия, авиация, наши операторы дронов. Мы ее просто уничтожим", – добавил Селезнев.

Поэтому на островах происходит, как это называют, оперативная боевая работа. Периодически на них высаживаются украинские военные, периодически российские. Но закрепляться на них тяжело и бессмысленно. Другое дело – Кинбурнская коса, которую россияне оккупировали и используют в качестве огневой точки, обстреливая с нее Очаков и другие населенные пункты Николаевской области.

С косы противник имеет возможность контролировать устья Южного Буга и Днепра. Атаки на близлежащие населенные пункты не остаются без ответа и периодически россиянам приходится пополнять запасы техники на косе. Но кардинально на общую ситуацию на фронте это не влияет.

29 км Курской области

Несмотря на многочисленные заявления россиян о том, что Курская область освобождена и ВСУ в ней больше нет, по факту это не так. На сегодняшний день украинские военные контролируют около 29 км территории по направлению на Суджу. И там боевые действия не прекращаются.

5 мая российские "военкоры" сообщили об атаках в районе села Теткино, которое находится в Глушковском районе Курской области. По их словам, украинские военные совершили ряд атак на этом участке, при этом использовав оборудование для разминирования, чтобы "пробить" путь через российские минные поля. В ISW при этом отмечают, что украинские войска пытаются "изолировать российские подразделения вблизи Теткино", среди прочего нанеся удар по пункту управления беспилотников и уничтожив 20 российских военных. Уничтожение пункта подтвердил и глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Для понимания, Теткино в Курщине еще с 2022 года используется в качестве школы БПЛА. Там учили россиян сначала на мавиках, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, затем FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое – было", – отметил Коваленко.

Обстановка в Курской области, где закрепились ВСУ

При этом россияне продолжают попытки зафиксироваться в Сумской области, где на границе фактически полностью уничтожены села. Украинские Силы обороны регулярно вылавливают и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются продвинуться в тыл и создать "санитарную зону".

После регулярных атак от приграничных сел Басовка и Новенькое, от которых уже почти ничего не осталось, на этой территории образовалась так называемая серая зона, которую по факту нет смысла штурмовать.

"Если мы будем штурмовать эту лесополосу, это будет означать нам большие жертвы. И что мы получим в результате? Новенькое – разрушенное полностью село, там ни одного целого дома не осталось. Ну выйдем на столбик госграницы, можем там фото красивое сделать. То есть смысла в этом немного. Эта серая зона есть", – добавил Нарожный.

Труднодоступное Запорожье

В направлении Запорожья российские войска продолжают вести бои. Но, похоже, захват областного центра сегодня для них не является основной целью. Сконцентрировавшись на Торецке и Покровске, противник даже перекинул часть своих сил с Запорожского направления.

При этом, по словам экспертов, для россиян наступление на Запорожье выглядит логичным. Сам город в российском информационном пространстве уже давно считают "своим", к тому же Запорожье – крупный промышленный центр и большая логистическая база ВСУ. Но для наступления россиянам надо решить ряд задач, главная среди которых – логистика на южном направлении, с которой у них проблемы.

"Им нужно подвозить огромное количество боеприпасов, они это могут делать через Крым. А мы постоянно наносим туда удары. Или вариант второй – через море, но оно тоже под нашим контролем. Есть железная дорога, ведущая в Мелитополь, но она вся простреливается, все базы там известны, им это будет непросто", – отмечает Павел Нарожный.

Сегодня российские войска явно определились с приоритетом и перекинули туда большую часть своих ресурсов. А это говорит о том, что наступать сразу по нескольким направлениям в разных областях они не могут.