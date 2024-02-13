Клирик Московского патриархата призвал людей помогать РФ. Его отправили в тюрьму

Клирик Московского патриархата ожидал оккупантов в Днепропетровской области, за это суд отправил его в тюрьму на пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ (МП) поддержал агрессивную войну против Украины. Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины.
Также во время личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их выезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать россиянам.
Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровской области, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта, и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.
Во время обысков у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды. Экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.
Ему назначили пять лет тюрьмы, приговор суда вступил в законную силу.
В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.
Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.
Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог. С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.