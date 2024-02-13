Клірик Московського патріархату закликав людей допомагати РФ. Його відправили до в'язниці

Деталі справи

Настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) підтримав агресивну війну проти України. Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і захоплення частини території України.

Також під час особистих розмов із парафіянами клірик переконував їх виїжджати в Росію або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати росіянам.

Разом із цим протоієрей очікував захоплення Дніпропетровської області, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.

Його відправили до в'язниці

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному будинку.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав'язування кремлівської пропаганди. Експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Йому призначили п'ять років в'язниці, вирок суду набув законної сили.

Діяльність УПЦ Московського патріархату

Минулого року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

Спершу суд арештував митрополита Павла, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу. Додамо, що з початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.